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Предприятие из Таганрога получило сертификат «Сделано на Дону»

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В Таганроге компания по производству цифровых комплексов для оснащения детских садов, школ и учреждений профобразования торговой марки «Познайкино» получила сертификат соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Город

Индивидуальный предприниматель Наталья Мельниченко открыла на своем предприятии собственное производство цифровых образовательных продуктов в 2022 году. 

«Мы разрабатываем, проектируем, изготавливаем цифровые средства обучения — лаборатории, датчики, лабораторные установки, демонстрационные установки. По федеральным программам поставляем товары для образования по всей стране. Пытаемся выходить и на международные рынки. Кроме этого, обучаем педагогов — на протяжении года ведём обучающие семинары для учителей, привлекая наших таганрогских и ростовских специалистов», — рассказала Наталья Мельниченко.

Сегодня ассортименте «Познайкино» есть цифровые лаборатории, собственный аппаратно-программный комплекс и другое оборудование. Продукция предприятия помогает эффективно усваивать учебный материал школьникам и дошкольникам с привязкой к образовательной программе. Теперь уникальное цифровое оборудование собственного производства получило знак качества «Сделано на Дону».

Ранее мы рассказали, что таганрогские инспекторы ГИМС приступили к работе в новом здании.

Фото donland.ru

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новости Познайкино производство Сделано на Дону сертификат Таганрог
Таганрогская правда
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