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Предприятие из Ростовской области запустит производство беспилотных вертолетов

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Инновационную технику будут выпускать на ростовском заводе «Горизонт». Проект может быть реализован в кооперации с белорусскими и донскими компаниями.

#Промышленность

Перспективные направления для применения беспилотных вертолётов — мониторинг производственных площадок, промышленных объектов, сельхозугодий, химобработка полей, картография, грузоперевозки.

«По проекту уже есть договоренности с минским «КБ Беспилотные Вертолеты» — одним из ведущих мировых производителей такой техники. Запуск производства в Ростове-на-Дону предварительно запланирован на второй квартал 2025 года, инвестиции по первому этапу проекта оцениваются в 500 млн рублей», — приводит портал донского правительства слова генерального директора АО «Горизонт» Дмитрия Григорьева.

В проект планируется вовлечь различные профильные компании, в числе которых «Бештау» — российский производитель микроэлектроники и компьютерной техники; «Элмика», выпускающая высокотехнологичные полимеры, успешно применяемые автоконцернами и производителями беспилотников, и другие.

В рамках проекта на производственной базе «Горизонта» создадут межрегиональный центр по обслуживанию и ремонту беспилотных летательных аппаратов и подготовке специалистов по управлению такой техникой.

Для справки

Завод «Горизонт» занимается производством беспилотных авиационных систем с 2011 года. Выпуск беспилотных вертолетов начинался с австрийской компанией, прекратившей работу в России. В настоящее время «Горизонт» планирует включиться в Национальный проект «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого в регионах, в том числе в Ростовской области, создаются профильные научно-производственные центры.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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