9 ноября предприниматели Таганрога передали дизельные отопители бойцам в зону СВО. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Городской Совет по предпринимательству ежемесячно формирует и передаёт гуманитарную помощь бойцам. Занимаются этим и другие жители Таганрога, которые собирают и отправляют нашим ребятам теплые вещи, медикаменты, продукты питания, необходимое оборудование. Только за последний месяц в зону специальной военной операции были отправлены бензиновый и дизельный генераторы, источники бесперебойного питания, средства личной гигиены и многое другое.

«Благодарю всех, кто не остаётся в стороне. Поддержка словом и делом важна нашим военным, которые с честью защищают нашу Родину. Наша сила всегда была в единстве. Только вместе мы можем сделать Россию сильнее и приблизить Победу!», — написала в своем telegram-канале Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что правительство Дона передало бойцам СВО партию беспилотников.

Фото t.me/KambulovaSvetlana