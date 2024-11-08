Правительство Дона передало бойцам на СВО партию беспилотников

Стоимость спецоборудования составила 1,4 млн рублей.

Правительство Ростовской области приобрело и передало в одну из воинских частей Южного военного округа, принимающей участие в спецоперации на Украине, партию беспилотников. Все спецоборудование было приобретено за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

В часть, в которой служат жители Дона, беспилотники передал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

«Мы выполнили очередную адресную заявку подразделения: передали бойцам беспилотники на общую сумму около 1,4 млн рублей. Правительство региона продолжит направлять необходимую военно-техническую помощь нашим землякам в максимально сжатые сроки и с учетом пожеланий бойцов и командиров», — отметил Михаил Корнеев.

Замглавы региона также обсудил с командирами «вопросы тылового обеспечения и обстановку в зоне дислокации подразделения», говорится в сообщении.

Фото: donland.ru