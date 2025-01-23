Предпоказ исторической экшн-драмы «Злой город» состоится в Ростове

29 января в 20 часов в ростовском кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» (пр. Михаила Нагибина, 32/2, корп. 2) пройдет предпоказ исторического фильма «Злой город» (12+), созданного при поддержке Фонда кино. Режиссер кинокартины — Константин Буслов.

В широкий российский кинопрокат фильм выйдет 30 января. На Дону масштабную экшн-драму покажут около 30 кинотеатров.

В основе сюжета — история о событиях 1238 года, когда Золотая Орда под предводительством хана Батыя вторглась в пределы России. В центре повествования — маленький, но стойкий город Козельск, ставший символом русского сопротивления. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его название и отныне именовать злым городом.

В фильмпе сыграли Алексей Гуськов, Леонела Мантурова, Александр Метелкин, Алексей Шевченков, Максим Белбородов, Полина Чернышева, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Аглая Шиловская и другие популярные актеры.

«По замыслу создателей «Злой город» — не просто исторический фильм. Это вдохновляющая история о силе духа, любви, дружбе и самопожертвовании. Социально-значимый культурный проект, который формирует патриотическое сознание, актуализирует вопросы о единстве и стойкости народа в условиях внешних угроз», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Создатели фильма обращают внимание на ряд интересных фактов, связанных с его производством: масштабные декорации города Козельска были построены с нуля из натуральных материалов, включая цельное дерево. Актеры начали тренировки за 1-2 года до съемок, чтобы освоить боевые искусства, работу с мечами, верховую езду. Для съемок массовых сцен ежедневно гримировали и одевали от 100 до 300 человек одновременно. Кроме того, для фильма было создано порядка 1000 оригинальных костюмов.

По материалам donland.ru