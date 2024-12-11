Главная » Город

Предновогодняя акция «Книгообмен в Таганроге» пройдет 22 декабря

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

22 декабря во Дворце молодежи пройдет предновогодняя акция «Книгообмен в Таганроге», сообщает официальный портал городской администрации.

Город

Организаторами мероприятия выступают АНО «Первый взгляд» и Молодежное правительство города Таганрога X созыва. Участники смогут за каждые принесенные 5 кг макулатуры забрать с собой книгу из фонда организатора. Кроме того, книги в хорошем состоянии можно будет обменять на книги фонда организатора один к одному.

Также участников и гостей акции ждет интересная программа для детей, взрослых и розыгрыш уникальных изданий. Время проведения большого предновогоднего книгообмена — с 11.00 до 15.00.

Ранее мы рассказали, что в Приморском парке Таганрога завершили обустройство детской научной площадки.

Фото предоставлено организаторами «Книгообмена в Таганроге» (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция книгообмен новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru