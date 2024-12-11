22 декабря во Дворце молодежи пройдет предновогодняя акция «Книгообмен в Таганроге», сообщает официальный портал городской администрации.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Первый взгляд» и Молодежное правительство города Таганрога X созыва. Участники смогут за каждые принесенные 5 кг макулатуры забрать с собой книгу из фонда организатора. Кроме того, книги в хорошем состоянии можно будет обменять на книги фонда организатора один к одному.

Также участников и гостей акции ждет интересная программа для детей, взрослых и розыгрыш уникальных изданий. Время проведения большого предновогоднего книгообмена — с 11.00 до 15.00.

Ранее мы рассказали, что в Приморском парке Таганрога завершили обустройство детской научной площадки.

Фото предоставлено организаторами «Книгообмена в Таганроге» (из архива)