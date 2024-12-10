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В Приморском парке Таганрога завершили обустройство детской научной площадки

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На первой в Ростовской области детской научной площадке установлено 12 игровых модулей.

Благоустройство

«Хороший подарок к Новому году получили все маленькие таганрожцы. 10 декабря вместе с коллегами посмотрели результаты работы по созданию первой в Ростовской области детской научной площадки», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Площадку построили в Приморском парке, рядом с городком аттракционов. Средства на реализацию проекта выделены Правительством Ростовской области по региональной программе «Формирование комфортной городской среды» с софинансированием из местного бюджета. На площадке с мягким резиновым покрытием установлено 12 игровых модулей. Все они иллюстрируют различные научные направления и демонстрируют работу некоторых научных законов.

«На такой площадке ребенок сможет получить базовые представления о том, что такое наука. Дала поручение коллегам подготовить инструкторов для знакомства маленьких посетителей со всеми возможностями игровых модулей. В этом качестве выступят студенты Таганрогского института им. А.П. Чехова. Главное, что научная площадка уже полностью готова к приему юных ученых», — пояснила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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