Правовой марафон пройдет в Ростовской области

30 октября Законодательное Собрание Ростовской области совместно с юридическим сообществом Дона проведет Правовой марафон для жителей Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В ходе марафона участники специальной военной операции и члены их семей смогут задать вопросы по поводу получения мер социальной поддержки, медицинского обеспечения, оформления юридических документов и так далее. Консультации для них проведут Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, сенатор от Донского парламента, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева, а также представители адвокатского сообщества и ростовского отделения Ассоциации юристов России.

Правовые консультации также будут проходить по вопросам государственного кадастрового учета, защиты прав потребителей, защиты прав граждан в цифровой среде, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и по другим актуальным темам.

Для представителей молодежных общественных организаций будет организована открытая лекция «Молодежная киберсреда: возможности и риски», которую прочитает директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра Людмила Куровская.

Также в рамках Правового марафона будет подписано соглашение о расширении участников проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». К проекту подключатся территориальные органы Росреестра по Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям, а также Главное управление Министерства юстиции РФ по Ростовской области.

Фото zsro.ru