Правила благоустройства Таганрога: ответственность за вывоз строительного мусора несет собственник

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в очередной раз поднял тему образования на территории города стихийных свалок. И напомнил, что ответственность за вывоз своего строительного мусора несет собственник.

Ни для кого не секрет, что очень часто в образовании стихийных свалочных очагов виноваты не городские чиновники или региональный оператор, а сами жители. Для кого-то становится нормой вывезти строительный мусор, образовавшийся после ремонта, в ближайшую лесополосу или попросту складировать его рядом с мусорными контейнерами. А потом в тех же соцсетях разразиться праведным гневом по поводу ухудшения санитарного и экологического состояния города, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Глава администрации отметил, что вывоз строительного мусора требует от жителей определенных финансовых затрат. Правила благоустройства предусматривают, что именно собственник несёт за это ответственность. Для вывоза крупногабаритного мусора необходимо подать заявку.

Заявки от жителей принимают лицензированные организации. Один из последних примеров выполнения такой заявки – вывоз мусора по адресу ул. Социалистическая, 58. Для складирования строительных отходов региональным оператором ТКО были предоставлены 2 контейнера-лодочки.

Это и есть яркий пример проявления сознательности жителей. Главное, при обращении в специализированные организации, занимающиеся вывозом отходов, проверять у них наличие документов, подтверждающих утилизацию мусора на лицензированном полигоне. Обращаюсь ко всем жителям Таганрога — тоже проявляйте свою гражданскую позицию, не нарушайте Правила благоустройства, уборки и санитарного содержания территории города. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш Таганрог лучше и чище! – призвал Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге рассматривается два варианта восстановления разрушенного ураганом спуска к Центральному пляжу.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева