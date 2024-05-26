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Пожароопасность и сгон воды: на Дону объявили штормовое предупреждение

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Сегодня, 26 мая, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного сгона воды, причиной которого стал восточный ветер. Одновременно с этим ожидается чрезвычайная пожароопасность, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

По данным Росгидромета, на устьевом участке реки Дон продолжается ветровой сгон воды. В районе города Азова он может достигнуть опасной отметки.

Также чрезвычайная пожароопасность (5 класс) прогнозируется местами в северо-восточных, северо-западных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье. В том числе в Ростове. Жителей просят быть бдительными и соблюдать правила безопасности. При необходимости вызвать помощь можно по телефонам: 101, 112.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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новости Ростовская область штормовое предупреждение
Таганрогская правда
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