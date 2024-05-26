Пожароопасность и сгон воды: на Дону объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 26 мая, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного сгона воды, причиной которого стал восточный ветер. Одновременно с этим ожидается чрезвычайная пожароопасность, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, на устьевом участке реки Дон продолжается ветровой сгон воды. В районе города Азова он может достигнуть опасной отметки.

Также чрезвычайная пожароопасность (5 класс) прогнозируется местами в северо-восточных, северо-западных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье. В том числе в Ростове. Жителей просят быть бдительными и соблюдать правила безопасности. При необходимости вызвать помощь можно по телефонам: 101, 112.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области