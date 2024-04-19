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Пожарно-тактические учения прошли во всех муниципалитетах Дона

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Во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области прошли пожарно-тактические учения, в которых приняли участие специалисты служб экстренного реагирования, муниципальной и региональной власти, коммунальных служб, добровольцы.

Новости Ростовской области

По словам директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павла Нудгина, прогноз пожарной обстановки на 2024 год сложный, прогнозируются высокие классы пожарной опасности на территории региона вплоть до октября. Поэтому особенно важно увидеть и решить существующие проблемы взаимодействия всех служб экстренного реагирования.

Основная цель учений – отработать на практике совместные действия органов местного самоуправления и пожарных подразделений различных ведомств по тушению крупных природных пожаров и защите населенных пунктов, — отметил он.

В общей сложности в учениях были задействованы порядка 300 сотрудников экстренных служб региона.

Напомним, что сейчас в донском регионе сформирована группировка сил и средств, которая насчитывает более 20 тысяч специалистов и около двух тысяч единиц средств пожаротушения.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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МЧС новости пожары Ростовская область учения
Таганрогская правда
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