Повышение зарплат, осенний призыв, изменения в ОСАГО: жителям Таганрога рассказали, какие законы вступят в силу с 1 октября

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, какие изменения в российском законодательстве начнут действовать с 1 октября 2024 года.

Так, с 1 октября на 5,1% будут проиндексированы зарплаты. Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; федеральных госорганов. Также прибавку получит гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Вступает в действие новое положение Центробанка о правилах ОСАГО. Например, при увеличении стоимости полиса разницу можно оплатить в течение пяти дней. С 2025 года обмениваться документами со страховой компанией можно будет через ее официальный сайт или мобильное приложение. Основные правила ОСАГО остаются прежними.

В октябре стартует осенний призыв на срочную военную службу. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или обязанные состоять и не пребывающие в запасе.

Страховые компании должны будут проводить тестирование клиента при заключении договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни. Это нужно, чтобы оценить, насколько гражданину понятны условия страхования и соответствуют ли они его ожиданиям. Если тестирование не проводилось, клиент сможет расторгнуть договор и вернуть деньги. Есть исключения, когда тестирование можно не проводить.

Вступает в силу приказ Минпросвещения с изменениями федеральных стандартов среднего профессионального образования. С 31 декабря 2024 года в ссузах прекращается прием на обучение по 10 специальностям. Среди них — секретарь, архивариус, водолаз, электромонтажник-схемщик.

Граждане, которые имеют право на получение набора социальных услуг, до 1 октября могут отказаться от него в пользу денежной компенсации. Выплата будет назначена с 1 января следующего года.

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