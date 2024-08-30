30 августа на трассе в Ростовской области в результате аварии, участниками которой стали две легковушки, пострадали два человека, в том числе подросток. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 07.05 на 10 км М-4 «Дон» – Старая Станица – Красновка – Глубокий в Каменском районе. По предварительной информации, 79-летний водитель «Шевроле Нива» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта», которым управлял 56-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и его 16-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в центре Таганрога водитель «Газели» сбил мотоциклиста.

Фото Госавтоинспекции РО