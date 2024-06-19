Вчера, 18 июня, в Таганроге во время серьезной аварии на улице Адмирала Крюйса пострадал водитель легкового автомобиля. Как выяснилось, второй участник ДТП управлял машиной в состоянии опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Таганрога, авария случилась в 16.40 в районе дома № 2/11. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» выезжал с прилегающей территории. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mercedes-Benz» и врезался в него. А тот от удара столкнулся со стоящим «TagAZ C-100».

В результате ДТП водитель «Hyundai Solaris» с травмами был госпитализирован в больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию в момент аварии 40-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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