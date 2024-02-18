Пострадал водитель: три машины столкнулись на улице Ростова

Вчера вечером, 17 февраля, в Ростове в результате столкновения трех машин пострадал водитель одного из автомобилей.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, авария случилась в седьмом часу вечера на улице Еременко. По предварительной информации, 39-летний водитель «Suzuki Vitara» врезался в «Hyundai Solaris», который остановился, чтобы свернуть в дворовой проезд. После столкновения автомобиль «Hyundai» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Toyota Camry».

В результате ДТП получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение 54-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области