13 августа на трассе в Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал один из водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 15.45 на 90 км автодороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не выбрал нужную скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в колесоотбойный брус, после чего вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110», которым управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21124» получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоиспекции РО