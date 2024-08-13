На выезде из Таганрога по Николаевскому шоссе насмерть разбился мотоциклист

Смертельная авария произошла вечером 13 августа.
Сигнал о ДТП поступил в полицию в 17.10. На 0 км + 600 м 44-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним.
«Мотоциклом управлял 48-летний мужчина. В результате ДТП он скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Таганроге во время серьезной аварии пострадали двое подростков.
Фото Госавтоинспекции Ростовской области
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