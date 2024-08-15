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Пострадал бармен: во время пожара в баре Ростова эвакуировали 15 человек

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В Ростове произошел пожар в баре, расположенном на Кировском проспекте, 86. Во время происшествия было эвакуировано 15 человек, пострадал бармен, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Пожар произошел 12 августа в 4.23 утра. На место выезжали две спецмашины и восемь сотрудников МЧС. Во время происшествия ожоги головы и рук получил 21-летний бармен, который госпитализирован о больницу.

Причиной возгорания стала пиробумага, которая находилась на стеллаже бара.

«Пиробумага создается из специальных химических соединений и  при нарушении условий хранения может моментально вспыхнуть и гореть даже при небольшом воздействии тепла и огня»,- рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову Павел Кириченко.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за непотушенной сигареты загорелись три гаража.

Фото ГУ МЧС по РО

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новости пожар в баре происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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