В Ростове произошел пожар в баре, расположенном на Кировском проспекте, 86. Во время происшествия было эвакуировано 15 человек, пострадал бармен, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел 12 августа в 4.23 утра. На место выезжали две спецмашины и восемь сотрудников МЧС. Во время происшествия ожоги головы и рук получил 21-летний бармен, который госпитализирован о больницу.

Причиной возгорания стала пиробумага, которая находилась на стеллаже бара.

«Пиробумага создается из специальных химических соединений и при нарушении условий хранения может моментально вспыхнуть и гореть даже при небольшом воздействии тепла и огня»,- рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову Павел Кириченко.

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Фото ГУ МЧС по РО