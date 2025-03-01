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После драки водителей в транспортных компаниях Таганрога проведут внутреннее расследование

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28 февраля по поручению главы города Светланы Камбуловой начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Максим Ковалев провёл совещание с участием руководителей всех транспортных организаций, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками в Таганроге.

Новости Таганрога

Руководителям ООО «Автолайн» и АО «Автоколонна № 1423», которые обслуживают маршруты № 74 и № 35, было указано провести внутреннее расследование обстоятельств конфликта между водителями этих автобусов.

«Поручено передать результаты расследования в правоохранительные органы для принятия мер. А также провести дополнительные инструктажи с начальниками службы безопасности дорожного движения и водителями о недопущении подобных конфликтных ситуаций на дорогах», — информирует администрация Таганрога.

Напомним, 27 февраля драку на глазах у пассажиров устроил водитель 35-го автобуса, после того, как его подрезала маршрутка, следовавшая по 74-му маршруту.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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