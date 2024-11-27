Популярный актер, уроженец Таганрога, Павел Деревянко снялся в сериале «Первый номер»

Премьера первой серии состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.

В драме по сценарию Сергея Минаева актер сыграет кинопродюсера и приятеля главного героя, роль которого исполнил Евгений Цыганов.

Герой Павла Деревянко — Дима Кравцов, кинопродюсер, умеет зарабатывать деньги, при этом обладает мягким характером. Он терпит выходки лучшего друга Кости, который не торопится экранизировать свою книгу и живет по указке жены.

«Сценарий «Первого номера» написан по истории реальных персонажей, поэтому он, конечно, отражает современную жизнь», — отмечает Павел Деревянко.

Сюжет сериала рассказывает о популярном в прошлом писателе Константине Иноземцеве, который решает выйти в тираж. Однако долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, а еще и любовь всей жизни выходит замуж за другого.

Внезапно Косте предлагают перезапустить журнал, который может закрыться из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте все равно. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?

В сериале снялись Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры.

«В сериале очень реалистично показана жизнь глянцевого медиа, потому что она вся написана с натуры людьми, которые ее делали. Очень много случаев из моего главредства попало в этот сериал. В первую очередь, герой. Он сам никогда не делал журналы, а попал в коллектив, который моложе, говорит на другом языке. Более того, мы даже настоящий журнал сверстали, «Лампу», с помощью многочисленных членов моих редакций. Мы не врали даже в мелочах», — признается автор сценария Сергей Минаев.

Ранее мы рассказывали, что таганрожцы просят присвоить Павлу Деревянко звание «Заслуженный артист РФ».

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «МТС» в Ростовской области