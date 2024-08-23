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Популяризация малого бизнеса как толчок к развитию города

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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ.РФ запустили спецпроект #ИсторииСлужения. Об успехах донской столицы рассказала Екатерина Водолазкина, директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону.

Новости Ростовской области

В Ростове с 2021 года реализуется программа поддержки малоимущих граждан, желающих организовать собственное дело. Благодаря ему каждый может прийти с идеей по созданию своего предприятия в центр «Новый Ростов» и получить полноценную поддержку вплоть до воплощения задумки в жизнь: будь то детское такси, бренд одежды или эксклюзивная косметическая продукция. 

«Нам удалось создать систему, которая закрывает все потребности жителей в области предпринимательства: благодаря Школе и Бизнес-Акселератору мы обучаем людей необходимым знаниям и навыкам, с помощью центра консультируем и даем бесплатное место в коворкинге, в МФЦ закрываем все юридические вопросы, если человеку необходимы дополнительные средства — помогаем получить субсидии через Департамент соцзащиты и займы в Муниципальном фонде поддержки предпринимательства», — рассказывает Екатерина Водолазкина.

Также центр является мощной кооперационной площадкой для представителей бизнеса. В нём на постоянной основе организуются различные мастер-классы, форумы, мероприятия, круглые столы, а с этого года и модные показы для локальных брендов.

С начала работы проекта в Ростове появилось 806 самозанятых. Также благодаря поддержке Центра свой бизнес открыло более 1,5 тыс. предпринимателей. За три года прирост, созданных с помощью центра, субъектов малого и среднего предпринимательства составил 12%.

Екатерина Водолазкина отмечает, что именно поэтому необходимо создавать подобные Центры в каждом городе — масштабирование этой истории позволит улучшить экономические показатели в сфере малого бизнеса и в целом принести пользу стране.

Больше о развитии проекта можно узнать в колонке на портале МУНИЦИПАЛИТЕТЫ.РФ

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Таганрогская правда
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