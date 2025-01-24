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Пользователям Telegram в Таганроге стали поступать сообщения с трояном Mamont

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Рассылку в Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением .apk получают пользователи по всей России — различные категории граждан, включая военнослужащих.

#Безопасность

Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?» или «А что это за видос?». Также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла.

«При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере», — пояснили в управлении по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий МВД России.

Отмечается, что конечная цель злоумышленников — получение доступа к платежным средствам, однако персональные данные и любая информация со смартфона также могут быть использованы в противоправных целях.

Полицейские предупреждают — сообщение с неизвестным файлом, даже если оно поступило от ваших близких, ни в коем случае нельзя открывать.

Ранее мы рассказывали, что таганрожцев предупредили о новой схеме аферистов: украинские мошенники скупают аккаунты детей.

Фото Telegram-канал «Вестник Киберполиции России»

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Таганрогская правда
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