Главная » #Безопасность

Украинские мошенники скупают аккаунты детей: таганрожцев предупредили о новой схеме аферистов

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

В последнее время стала распространяться новая схема мошенничества, на этот раз с использованием несовершеннолетних.

#Безопасность

Аферисты из Украины массово скупают аккаунты в соцсетях и мессенджерах у школьников. За аккаунт предлагают от 7 до 10 долларов.

«Получив доступ к страницам в соцсетях, мошенники начинают от имени владельцев рассылать призывы к диверсиям и сообщения о ложных терактах», — пишет Telegram-канал SHOT.  

Зарегистрировать новые аккаунты злоумышленники не могут, так как в России действуют жесткие правила со стороны сотовых операторов — необходима обязательная верификация сим-карты, выпущенной в РФ. Потому мошенники и переключились на несовершеннолетних, склонных к легкому заработку.

Однако детям и их родителям стоит знать, что, отдавая доступ к своему аккаунту, можно попасть под уголовное преследование.

«За размещенные посты о диверсиях и ложных терактах грозит возбуждение уголовных дел по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Максимальное наказание — 2 года и 6 лет лишения свободы соответственно», — пишет источник.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети мошенники соцсети телефонные мошенники
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru