Украинские мошенники скупают аккаунты детей: таганрожцев предупредили о новой схеме аферистов

В последнее время стала распространяться новая схема мошенничества, на этот раз с использованием несовершеннолетних.

Аферисты из Украины массово скупают аккаунты в соцсетях и мессенджерах у школьников. За аккаунт предлагают от 7 до 10 долларов.

«Получив доступ к страницам в соцсетях, мошенники начинают от имени владельцев рассылать призывы к диверсиям и сообщения о ложных терактах», — пишет Telegram-канал SHOT.

Зарегистрировать новые аккаунты злоумышленники не могут, так как в России действуют жесткие правила со стороны сотовых операторов — необходима обязательная верификация сим-карты, выпущенной в РФ. Потому мошенники и переключились на несовершеннолетних, склонных к легкому заработку.

Однако детям и их родителям стоит знать, что, отдавая доступ к своему аккаунту, можно попасть под уголовное преследование.

«За размещенные посты о диверсиях и ложных терактах грозит возбуждение уголовных дел по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Максимальное наказание — 2 года и 6 лет лишения свободы соответственно», — пишет источник.