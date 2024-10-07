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Пользователи жалуются на массовый сбой в работе ВКонтакте в Ростовской области

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7 октября произошел массовый сбой в работе соцсети «Вконтакте».

Новости Ростовской области

Пользователи нескольких городов и районов Дона жалуются на нестабильную работу 7 октября как мобильного приложения «ВКонтакте», так и ПК-версии. Подписчики отмечают, что в мессенджере ВК не отправляются сообщения, нет перехода по ссылкам, очень медленно или вообще не грузятся видео и фото. Некоторые не могут зайти на свои страницы.

Проблемы с соцсетью сегодня испытывают жители Таганрога, Волгодонска, Ростова, Азова, Неклиновского, Мясниковского, Матевеево-Курганского районов и других территориий Ростовской области.

По данным портала сбой.рф, массовый сбой в работе ВКонтакте зафиксирован в 12.45, к 14 часам число жалоб начало снижаться.

В числе регионов, где фиксируются проблемы с Вконтакте, – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Челябинская, Ростовская область и ряд других.

Причина сбоя не уточняется.

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Таганрогская правда
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