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Полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поздравил студентов с праздником

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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества!

#Поздравление

270 лет назад в день памяти святой мученицы Татьяны Римской императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Со временем этот праздник стал общим для студентов всех высших учебных заведений.

Вековая традиция празднования Татьяниного дня не угасла и поныне. Сегодня члены студенческого братства разных поколений чествуют друг друга и принимают поздравления.

Студенческие годы — это, пожалуй, один из самых ярких и неповторимых периодов в жизни, полный волнующих надежд и смелых мечтаний, искренней любви и непритворной дружбы, первых настоящих побед над собой. Именно в студенческую пору закладывается основа будущих достижений.

Разделяя с вами радость этого прекрасного дня, от всей души желаю счастья и успехов! Верьте в свою звезду и ваши самые дерзновенные планы непременно воплотятся в жизнь!

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Таганрогская правда
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