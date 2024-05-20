Полосатые труженицы на людей не нападают: в День пчёл делимся полезной информацией о добытчицах мёда

20 мая отмечается международный праздник — Всемирный день пчёл.

Важность для биосферы нашей планеты крылатых букашек, не умеющих существовать в одиночку, а живущих только большими семьями в том, что эти трудолюбивые насекомые определяют состояние животного и растительного мира всей Земли. Ибо более 170 видов растений, в том числе культуры, обеспечивающие продовольственную безопасность, нуждаются в их заботе, а человек, получает от них пищу, не требующую дополнительной обработки.

За 50 миллионов лет жизни полосатые труженицы, достигшие наивысшего уровня эволюции в общественном типе существования, выполняют важнейшую роль в экосистеме –опыляют около 80% растений, имеющих цветы. Почти 90% возделываемых человеком сельскохозяйственных растений опыляются именно «домашними» пчёлками.

Собирая нектар и пыльцу для своих потребностей, медоносные пчёлы производят и для человека экологически чистое и ничем не заменимое видовое питание -и пища и лекарство одновременно: мед, воск, цветочная пыльца, перга, маточное молочко, прополис, пчелиный яд.

Надо знать

Общепризнано, что все натуральные пчелопродукты, благоприятствуют работе органов и систем организма человека.

А в Германии, пчёлы считаются таким же полезным и важным для человека существом как коровы и свиньи. В рамках инициативы «Пчелиная Германия», среди молодых жителей городов стало модным содержать пчелиные семьи на балконах.

Пчёлы — самые трудолюбивые насекомые. При весе рабочей пчелы в 0,1 грамм, за один вылет, она приносит 0,035 грамм нектара, содержащего глюкозу, сахарозу и фруктозу. За день, пчела совершает около 10 вылетов, в среднем, посещая 7 тысяч цветков. Чтобы собрать один килограмм мёда, пчёлке нужно собрать нектар с 10 миллионов цветков. Однако, труженицы участвующие в медосборе, живут всего лишь около 30 дней.

Основная проблема жизни пчёл в городе — агрессивно-негативное отношение горожан к пчёлкам. Пчёлы, в отличие от хищников не питаются людьми. Пчелы ни разу не были инициаторами конфликта с человеком. Человек всегда нападает первым.

Жизненно важно

20 мая 2018 года — первое празднование Всемирного дня пчёл. Его проведение привлекает внимание к той роли, которую пчёлы играют в поддержании здоровья планеты и к тем угрозам, с которыми они сталкиваются сегодня. Так как сегодня их численность, как и других видов опылителей, катастрофически снижается. Главная тому причина — деятельность человека: выращивание монокультур, использование в сельском хозяйстве пестицидов и удобрений (в реальности — токсичных химических веществ), сокращение естественной (пригодной) среды обитания и изменение климата.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, пчеловодство занимает важное место в структуре агропромышленного комплекса региона, а по итогам последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Ростовская область по числу пчелосемей (101753 единиц) занимала пятое место в Российской Федерации и второе в Южном Федеральном округе.

О необходимости обеспечения безопасности пчёл, аграриям и пчеловодам Ростовской области, регулярно напоминает Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Ростовской области. Поясняя, что пасечники должны быть предупреждены о применении средств защиты растений за три дня до обработки полей. А сельхозтоваропроизводители могут использовать пестициды и агрохимикаты в вечерние часы и только в отсутствие лёта пчёл.

К сожалению, в Ростовской области время от времени случается массовая гибель пчёл — так в 2015, 2019 и в 2023 годах причиной гибели насекомых, по мнению специалистов, стали не естественные причины, а обработка полей ядохимикатами.

Все сознательные граждане должны активизировать свои действия по защите полезных насекомых. Принимать все необходимые меры по охране мест обитания как «диких», так и «домашних» опылителей. Проводить информационно-просветительские мероприятия, побуждающие понимание важности развития пчеловодства среди молодого поколения (не случайно темой Всемирного дня пчел 2024 года выбрана «Внимание пчелам — дело за молодежью»).

Вдумайтесь: не только пчёлы умеют жужжать и больно жалить. Но, только они производят продукты, сохраняющие красоту и здоровье человека.

Кстати

Отличие семьи динозавров от пчелиной в том, что коллективный разум пчелиной семьи помог ей приспособиться и пережить стужу (ледниковый период). А динозавры, которые думали, что каждый за себя, не смогли дожить до наших дней.

Михаил Андроник, фото автора