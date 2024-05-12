Политолог Михайлов прокомментировал инциденты с участием активистов «Русской общины»

В Ростовской области общественность и СМИ продолжают обсуждение событий, связанных с деятельностью общественного движения «Русская община», активисты которого стали участниками двух нашумевших инцидентов. Свое мнение по этому поводу высказал известный донской политолог и журналист Евгений Михайлов.

Первый случай произошел в конце апреля. Как сообщает Южная служба новостей, в школе № 4 Батайска случился конфликт между учеником девятого класса и учительницей русского языка и литературы, которая во время спора с подростком высказалась о его национальности.

Они поспорили, кто кого «поставит на колени». В итоге защищать женщину приехала местная «Русская община» — собрались около 50 человек. На просьбы правоохранителей разойтись они не реагировали. Нескольких активистов в итоге забрала полиция, — пишет источник.

После этого директор школы написал заявление на участников инцидента в полицию. Позже в ходе разбирательства Батай ский городской суд пришел к выводу, что «25 апреля 2024 года в 12 часов 00 было организовано массовое мероприятие одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств, чем было нарушено функционирование образовательного учреждения», сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Шестерым активистам назначили наказание в виде трех суток административного ареста.

По мнению «ЮСН» конфликт в школе — не первый случай, когда представители «Русской общины» участвуют в разжигании межнациональной розни на Дону. Хотя первоначальные их цели были другими.

Региональное отделение незарегистрированного в юстиции движения «Русская община» появилось летом прошлого года: его участники рассказали, что будут собирать гумпомощь для участников СВО, помогать малоимущим и проводить мероприятия с «русским акцентом». Идея понравилась многим, поэтому число активистов постоянно росло. Но довольно быстро «общинники» стали радикализовываться и собрались решать своими силами миграционный вопрос. По факту, в некоторых случаях они наделяли себя полномочиями правоохранителей и устраивали самосуд, как в случае со школьником в Батайске, — пишет «ЮСН».

Нашумевшим стало участие активистов и в другой истории.

Активисты, например, «раздули» еще одну неоднозначную историю. Распространили видеообращение школьницы из села Самарского Азовского района. На нем дочь пропавшего без вести в зоне СВО просит помощи – якобы ее выселил из родного дома уроженец Узбекистана. По словам девочки, иностранец незаконно оформил права на земельный участок, на котором расположено здание, принадлежащее девочке и ее папе, и сам поселился в нем. Как выяснилось позже, право на участок все же было — доверенность он получил от хозяина и не собирался присваивать его себе. Активисты не проверили информацию и поехали разбираться на место — около 30 человек вступили в конфликт с иностранцем. Они были настроены агрессивно и по отношению к полицейским, — сообщается в публикации.

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с корреспондентом Южной службы новостей отметил, что все, происходящее с местным представительством общины, вызывает у него изумление. Ведь поначалу активисты действительно занимались хорошими делами и взаимодействовали с правоохранительными органами.

Но сейчас, на мой взгляд, организация превращается в радикальную. Я сам — русский патриот, но я не приемлю методы, которые сейчас использует община, — сказал Михайлов.

Он выразил надежду, что активисты все же начнут действовать в рамках закона. Ведь изначальная инициатива, о которой они заявляли, действительно способна принести много пользы.

Административный приговор — это предупреждение, чтобы они остановились и вернули свою деятельность в правовое русло. У нас есть проблемы в миграционной политике, но перегибать палку в данном контексте не нужно. Я считаю, что им нужно как-то выстраивать отношения с силовиками, и тогда уже работать. Не нужно превращать в радикализм хорошую русскую идею, — добавил Михайлов.

Фото телеграм-канал «Мой Батайск»