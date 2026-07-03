Полиция Ростовской области начала масштабные рейды против теневой торговли топливом

В Ростовской области полиция усилила контроль за рынком нефтепродуктов. Правоохранители выявляют не только нелегальные автозаправки, но и схемы незаконной перевозки и продажи топлива.

О нескольких эпизодах противоправной деятельности, выявленных за последние дни, рассказали в донском Главке.

Так, в селе Самарском на трассе М-4 «Дон» у продавца без регистрации изъяли 3,5 тысячи литров дизельного топлива и одну автозаправочную колонку.

В Шахтах мужчина предлагал бензин по 140 рублей за литр — у него нашли контейнер с емкостями и изъяли 300 литров топлива марок АИ-92, АИ-95 и дизеля.

В Красносулинском районе пресекли два случая продажи дизтоплива: из незаконного оборота вывели 600 литров горючего и изъяли самодельное оборудование.

Особое внимание уделяется перевозкам. В Матвеево-Курганском районе инспекторы ДПС остановили грузовик «КАМАЗ»: житель Запорожской области перевозил в кузове 8 тонн топлива в пластиковой таре. Так как машина не была приспособлена для опасных грузов, водителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ.

Еще один случай произошел в Неклиновском районе. В автомобиле Volkswagen Transporter T5 житель Крыма вез более 850 литров бензина АИ-95 и 1 тысячу литров дизельного топлива — в пластиковых емкостях прямо в салоне. На него также составили административный материал по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ.

Ранее мы сообщали о том, что в Краснодаре задержали двух жителей Ростовской области за нелегальную торговлю бензином.

Оперативное видео и фото: ГУ МВД России по Ростовской области