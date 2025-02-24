Полиция проводит проверку после драки в таганрогском автобусе

Инцидент произошел 22 февраля в автобусе, следовавшем по маршруту № 5.

Публикации о случившемся и видео из автобуса появились в СМИ и соцсетях. Очевидцы сообщают, что неадекватный пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и потасовку. Причиной конфликта стал мужчина, нога которого якобы помешала дебоширу пройти по салону.

Сначала неадекват громко кричал, выражался нецензурной бранью. Затем набросился на мужчину с кулаками и несколько раз ударил. Оттолкнуть хулигана попыталась одна из пассажирок, но тот не успокаивался. Тогда вступился водитель. Он остановил автобус, вывел нападавшего на улицу, а женщина вызвала полицию.

Драку прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области.

«В полицию поступило сообщение о конфликте граждан в общественном транспорте в городе Таганроге. По данному факту проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении пресс-службы донского главка.

Ранее мы рассказывали, что 24 февраля в Таганроге экстренные службы проверили 36-ю школу.