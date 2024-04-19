Пограничники Таганрога будут охранять рубежи Белгородской области

Сегодня, 19 апреля, таганрогские пограничники отправились в служебную командировку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Вместе с начальником отдела в Таганроге Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Александром Школьниковым он провожал наших ребят. Почти 50 сотрудников отдела отправились на защиту приграничных территорий Белгородской области. Это уже шестая командировка наших пограничников.

Пожелал пограничникам с честью выполнить служебный долг и решить все поставленные задачи!- написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Фото t.me/Fateev