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Погода в Таганроге 8 января: пасмурно, тепло, без осадков и ветра

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8 января Таганрог ждет пасмурная и теплая для начала января погода. Днем воздух прогреется до +6°…+7°, вечером и ночью температура не изменится. Осадки не прогнозируются, влажность 62-69%. Ветер южный, 1-2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. К пятнице потеплеет до +9°, а с субботы начнется похолодание.

Город

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, температура воздуха +6°…+7° (по ощущениям, как +4°). Ветер южный, 1-2 метра в секунду. Без осадков, влажность 62%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 69%, также без осадков. Температура воздуха +6°…+7° (будет ощущаться, как +3°). Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 42 минуты, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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