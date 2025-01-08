Погода в Таганроге 8 января: пасмурно, тепло, без осадков и ветра

8 января Таганрог ждет пасмурная и теплая для начала января погода. Днем воздух прогреется до +6°…+7°, вечером и ночью температура не изменится. Осадки не прогнозируются, влажность 62-69%. Ветер южный, 1-2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. К пятнице потеплеет до +9°, а с субботы начнется похолодание.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, температура воздуха +6°…+7° (по ощущениям, как +4°). Ветер южный, 1-2 метра в секунду. Без осадков, влажность 62%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 69%, также без осадков. Температура воздуха +6°…+7° (будет ощущаться, как +3°). Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 42 минуты, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского