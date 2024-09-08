Погода в Таганроге 8 сентября: пасмурно, без осадков, ветрено

Пасмурное и ветреное воскресенье ждет Таганрог 8 сентября. Днем воздух прогреется до +23°…+26°, к ночи похолодает до +20°…+22°, осадки не прогнозируются. Влажность низкая — 25-30%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 8-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. В понедельник и вторник возможен дождь, температура воздуха повысится на пару градусов.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, температура воздуха +23°…+26 (по ощущениям, как +19°). Ветер восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Влажность 25%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 30%. Температура воздуха +20°…+22° (будет ощущаться, как +19°). Ветер восточный, 8-10 метров в секунду, порывы до 13-14 метров в секунду. Влажность 30%. Атмосферное давление в течение суток составит 760-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (средний), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 12 часов 59 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»