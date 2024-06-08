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Погода в Таганроге 8 июня: малооблачно, +29°, очень высокий УФ-индекс

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Сегодня, 8 июня, в Таганроге — снова без осадков, жарко и солнечно. В дневное время воздух прогреется до +28°…+29°, УФ-индекс 8 — очень высокий. Вечером и ночью похолодает всего на пару градусов. Ветер западный с переходом на северный, 2-3 метра в секунду. В воскресенье будет облачно, а к началу следующей недели столбик термометра поднимется до отметки в +32°…+33°.

Город

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +28°…+29° (по ощущениям, как +29°). Ветер западный, 3 м\с, порывы до 7-8 м\с. Влажность 43%.

Вечером и ночью ясно. Температура воздуха +25°…+27° (будет ощущаться, как +26°). Ветер северный, 2-3 м\с, порывы до 8-10 м\с. Влажность 54%. Атмосферное давление в течение суток составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 8 (очень высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 15 часов 50 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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