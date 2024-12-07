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Погода в Таганроге 7 декабря: пасмурно, холодно, без осадков, восточный ветер усилится

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Пасмурная и холодная суббота ждет Таганрог 7 декабря. Воздух прогреется до +2°…+3°, влажность 80%. Осадки не прогнозируются. Восточный ветер усилится до 7-8 метров в секунду, порывы до 12-14 метров в секунду. В воскресенье погода в целом не изменится, а в начале следующей недели должно потеплеть на пару градусов.

Город

По данным Ростгидромета, днем пасмурно. Влажность 80%. Температура воздуха +2°…+3°(по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 82%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление 767-768  миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +5°. Световой день составляет 8 часов 38 минут, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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