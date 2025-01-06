Погода в Таганроге 6 января: облачно, морозно, небольшой ветер, к вечеру — дождь со снегом

В понедельник, 6 января, в Таганроге ожидается облачная погода. Днем — небольшой мороз, к вечеру потеплеет до 0°…+2°, возможны осадки — дождь, переходящий в снег. Ветер южный, с переходом на юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Незначительные магнитные бури. Ко вторнику столбик термометра поднимется до +5°, а к середине недели — до +7°.

По данным Ростгидромета, днем облачно, без осадков. Температура воздуха -2°…-3° (по ощущениям, как -5°). Ветер южный, 1-2 метра в секунду. Влажность 60%.

Вечером и ночью пасмурно, также без осадков. Температура воздуха 0°…+2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 63%. С вероятностью в 65% возможен дождь со снегом. Атмосферное давление в течение суток составит 766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 39 минут, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского