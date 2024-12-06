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Погода в Таганроге 6 декабря: пасмурно, дождь, днем +2°…+3°, магнитное поле спокойное

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Пасмурная и дождливая погода ждет Таганрог в наступившую пятницу. Воздух прогреется до +2°…+3°, высокая влажность, в течение суток прогнозируется моросящий дождь. Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. По ощущениям – минус. Магнитное поле спокойное. В выходные будет также пасмурно, дождливо, но потеплеет на пару градусов.

Город

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, с вероятностью в 70% возможен дождь. Влажность 89%. Температура воздуха +2°…+3°(по ощущениям, как -2°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью также пасмурно, туман. Влажность 87-89%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -4°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Дождь с вероятностью в 64%. Атмосферное давление в течение дня высокое, 769  миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +5°. Световой день составляет 8 часов 38 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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