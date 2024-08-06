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Погода в Таганроге 6 августа: пасмурно, прохладно, дождь

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6 августа в Таганроге пасмурно, дует слабый западный ветер, УФ-индекс низкий, в течение суток время от времени будет идти дождь. Днем температура воздуха +25°…+26°. Влажность — 69%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +20°…+21°. Завтра тоже не обещают солнечной погоды, пока сохраняется вероятность осадков.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+26 (по ощущениям, как +27°). Ветер западный, 2 метра в секунду. Вероятность дождя — 85%.

Ночью облачно, влажность — 78%. Температура воздуха +20°…+21° (будет ощущаться, как +22°). Ветер северный, 1 метр в секунду. Вероятность кратковременных осадков составляет 68%. Атмосферное давление в течение суток составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 14 часов 41 минуту, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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