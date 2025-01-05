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Погода в Таганроге 5 января: небольшой мороз, облачно с прояснениями, без осадков

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Легкий мороз и слабый ветер ждут Таганрог в наступившее воскресенье. Днем температура воздуха составит −2°…0°, к вечеру станет чуть холоднее. Осадки не прогнозируются, ветер западный, 1-3 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое. В понедельник погода в целом не изменится, а со вторника начнется потепление до +5°…+7°.

Город

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха -2°…0° (по ощущениям, как -6°). Ветер западный, 1-2 метров в секунду. Влажность 59%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, также без осадков. Температура воздуха -2°…-3° (будет ощущаться, как -7°). Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Влажность 73%. Атмосферное давление в течение суток составит 766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 38 минут, растущая луна.

Фото: ВК «Daily_bogudonia»

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Таганрогская правда
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