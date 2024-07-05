Погода в Таганроге 5 июля: +35°, переменная облачность, возможен кратковременный дождь

Еще один жаркий день обещают синоптики Таганрогу 5 июля. В светлое время суток переменная облачность, воздух прогреется до +32°…+35°, с вероятностью в 50% возможен кратковременный дождь. Вечером и ночью пасмурно, станет всего лишь на пару градусов прохладней. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-8 метров в секунду. В субботу погода не изменится, а в воскресенье прогнозируется до +37° в тени.

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно, температура воздуха +32°…+35° (по ощущениям, как +32°). Влажность 38%. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Возможен дождь.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 52%. Температура воздуха +30°…+32° (будет ощущаться, как +30°). Ветер западный, 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 752 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 15 часов 47 минут, новолуние.

Фото Сергея Плишенко