Главная » #Погода

Погода в Таганроге 4 мая: прохладно и солнечно

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Сегодня, 4 мая, в Таганроге будет малооблачно, немного ветрено и прохладно. Осадков не обещают. Днем температура воздуха +14°…+15°, влажность очень низкая — 24%. Ночью ясно, ртутный столбик термометра покажет +6°…+9°. Завтра погода существенно не изменится, только ветер ослабнет и станет на пару градусов теплее.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+15° (по ощущениям, как +9°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 42%. Температура воздуха +6°…+9° (будет ощущаться, как +3°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 14 часов 35 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru