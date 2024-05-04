Погода в Таганроге 4 мая: прохладно и солнечно

Сегодня, 4 мая, в Таганроге будет малооблачно, немного ветрено и прохладно. Осадков не обещают. Днем температура воздуха +14°…+15°, влажность очень низкая — 24%. Ночью ясно, ртутный столбик термометра покажет +6°…+9°. Завтра погода существенно не изменится, только ветер ослабнет и станет на пару градусов теплее.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+15° (по ощущениям, как +9°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 42%. Температура воздуха +6°…+9° (будет ощущаться, как +3°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 14 часов 35 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко