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Погода в Таганроге 31 октября: облачно, возможен дождь

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31 октября в Таганроге утренняя переменная облачность, сменится пасмурной погодой. Днем будет дуть западный ветер, временами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха +12°…+13°. Влажность – 75%. Ночью облачно, есть вероятность небольшого дождя. Ртутный столбик термометра покажет +6°…+10°. Завтрашний день тоже не будет солнечным, но осадков пока не прогнозируют. Ветер немного усилится и сменит направление на юго-западное. Зато будет тепло – в светлое время суток до +15°.  

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+13 (по ощущениям, как +6°). Ветер западный, 6 метров в секунду. Вероятность дождя – 82%.

Вечером и ночью облачно, влажность — 83%. Температура воздуха +6°…+10° (будет ощущаться, как +6°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Возможны осадки. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 10 часов 03 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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