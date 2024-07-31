Погода в Таганроге 31 июля: не жарко, немного ветрено, +27°

31 июля в Таганроге облачная с прояснениями, не жаркая погода, без осадков. Дует западный ветер. УФ-индекс высокий, магнитное поле слабо возмущенное. Днем температура воздуха +26°…+27°. Влажность — 44%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+23°. Завтра обещают преимущественно ясную погоду, без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +29°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+27 (по ощущениям, как +24°). Ветер западный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 62%. Температура воздуха +19°…+23° (будет ощущаться, как +19°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 71%. Атмосферное давление в течение суток составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 14 часов 58 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко