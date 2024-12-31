Погода в Таганроге 31 декабря: в новогоднюю ночь будет тепло, без снега и сильного ветра

Последний день уходящего года в Таганроге будет облачным, осадки синоптики не обещают. В светлое время суток воздух прогреется до 0°…+1°, к вечеру станет чуть теплее. Влажность 84-85%. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-6 метров в секунду. Магнитная буря. В ближайшие три дня температура воздуха поднимется на 3-4 градуса.

По данным Ростгидромета, днем облачно, без осадков. Температура воздуха 0°…+1° (по ощущениям, как -6°). Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду. Влажность 84%.

Вечером и ночью пасмурно, также без осадков. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -3°). Ветер западный, 5-6 метров в секунду. Влажность 85%. Атмосферное давление в течение суток 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 33 минуты, новолуние.

Фото Сергея Плишенко