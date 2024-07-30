30 июля в Таганроге переменная облачность, не жарко, по-прежнему дует юго-западный ветер. УФ-индекс высокий, магнитная буря. Днем возможен кратковременный дождь, температура воздуха +26°…+27°. Влажность — 39%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+23°. Завтра сохранится примерно такая же погода, ночью есть вероятность небольших осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+27 (по ощущениям, как +23°). Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Вероятность кратковременного дождя — 95%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 59%. Температура воздуха +18°…+23° (будет ощущаться, как +19°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 749-751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко