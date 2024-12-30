Погода в Таганроге 30 декабря: облачно с прояснениями, без осадков, днем +1°…0°, слабый ветер

30 декабря синоптики обещают Таганрогу облачную погоду. Иногда будет выглядывать солнышко. В дневное время температура воздуха +1°…0°, вечером и ночью – небольшой мороз. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. 31 декабря немного потеплеет, а к 1 января воздух прогреется до +3°…+4°.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +1°…0° (по ощущениям, как -5°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Влажность 78%.

Вечером и ночью облачно, также без осадков. Температура воздуха -1°…-2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление в течение суток 766-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 32 минуты, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»