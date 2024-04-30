Погода в Таганроге 30 апреля: малооблачно, прохладно, усиливается ветер

Сегодня, 30 апреля, в Таганроге будет немного прохладно – днем воздух прогреется до +18°…+19°, вечером и ночью – до +14°…+16°. Осадков синоптики не обещают, влажность в течение дня 38-39%. Усиливается ветер, порывы могут достигать 10-12 метров в секунду. 1 мая потеплеет до +22°…+23°, без осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +18°…+19° (по ощущениям, как +15°). Ветер северо-восточный, 7-9 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, температура воздуха +14°…+16° (по ощущениям, как +13°), ветер восточный, 9-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 766 мм ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 14 часов 24 минуты, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»