Погода в Таганроге 3 июля: солнечно, небольшой ветер, +35°

3 июля в Таганроге жара не отступает. Обещают малооблачную погоду, дует восточный ветер. Дождя не предвидится. Магнитное поле неустойчивое. УФ-индекс по-прежнему очень высокий. Днем температура воздуха +33°…+35°. Влажность низкая — 21%. Вечером и ночью ясно. Ртутный столбик термометра покажет +24°…+28°. Завтра прогнозируют переменную облачность, прохладнее не станет.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +33°…+35° (по ощущениям, как +34°). Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 47%. Температура воздуха +24°…+28° (будет ощущаться, как +26°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 750-751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 50 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко