Погода в Таганроге 3 декабря: небольшое потепление, облачно с прояснениями, высокая влажность

3 декабря в Таганроге будет преимущественно облачно, в редкие минуты выглянет солнце. Осадки не прогнозируются, влажность высокая – 82-87%. Днем воздух прогреется до +1°…+2°, вечером и ночью температура не изменится. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. В течение недели сохранится примерно такая же погода, а к воскресенью ждем потепления до +6°.

По данным Ростгидромета, 3 декабря утром и днем облачно с прояснениями, температура воздуха +1°…+2° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Влажность 82%.

Вечером и ночью облачно. Влажность 84-87%. Температура воздуха +2°…+3° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +6°. Световой день составляет 8 часов 43 минуты, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского