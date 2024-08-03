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Погода в Таганроге 3 августа: магнитная буря, жарко, почти безветренно

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3 августа в Таганроге переменная облачность, дует слабый южный ветер, жарко, осадков не прогнозируют. УФ-индекс высокий, магнитное поле возмущенное. Днем температура воздуха +29°…+31°. Влажность низкая — 32%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+24°. Завтра сохранится примерно такая же погода.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +29°…+31 (по ощущениям, как +29°). Ветер южный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 65%. Температура воздуха +21°…+24° (будет ощущаться, как +24°). Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 750-751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 14 часов 50 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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