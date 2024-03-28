Погода в Таганроге 28 марта: солнечный, теплый день

Сегодня, 28 марта, Таганрогу обещают малооблачную, почти безветренную и теплую погоду, без осадков. Днем температура воздуха поднимется +14°…+16°, влажность — 54%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +8°…+11°. Прогнозируют, что завтрашний день тоже будет теплым, но облачным. Немного усилится южный ветер, есть небольшая вероятность кратковременных осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+16° (по ощущениям, как +12°). Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 70%. Температура воздуха +8°…+11° (будет ощущаться, как +6°). Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +7°. Световой день составляет 12 часов 37 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко